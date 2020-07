GP Andalusia info e orari per vederlo in tv (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo una settimana dal GP di Spagna, ritorna il motomondiale con il GP d’Andalusia, i cui orari TV trovate qui sotto. Tanti i temi che accompagnano questo secondo GP per la MotoGP (il terzo per le altre due classi). Siamo reduci da una domenica ricca di colpi di scena, di quelli che non ci aspettavamo o quasi. Fabio Quartararo ha ottenuto la prima vittoria in carriera, e sembra lanciatissimo verso la lotta per il mondiale. Andrea Dovizioso passa dalla crisi ad un podio di solidità, Maverick Vinales doveva vincere quasi facile, e invece si deve accontentare di un piazzamento. Ma la vera sorpresa è il KO di Marc Marquez. Il campione del mondo cade in corsa, dopo una rimonta stupenda, e finisce all’ospedale con un braccio rotto. Ieri il catalano si è operato, ed è fuori per questo weekend. Una brutta tegola ... Leggi su sport.periodicodaily

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | Gp @circuitodejerez 2020: parte due. Date, orari e info - - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez 2020: parte due. Date, orari e info - - fisco24_info : Coronavirus: Spagna, 73 contagiati in discoteca a Cordova: E' il maggior focolaio dell'Andalusia - zazoomnews : Coronavirus in Andalusia obbligo di mascherina anche in spiaggia - #Coronavirus #Andalusia #obbligo -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia info GP Andalusia info e orari per vederlo in tv Periodico Daily - Notizie GP Andalusia info e orari per vederlo in tv

Dopo una settimana dal GP di Spagna, ritorna il motomondiale con il GP d’Andalusia, i cui orari TV trovate qui sotto. Tanti i temi che accompagnano questo secondo GP per la MotoGP (il terzo per le alt ...

MotoGP | Gp Jerez 2020: parte due. Date, orari e info

MotoGP Gp Jerez – La stagione è ufficialmente iniziata a Jerez e già ci sono i primi inaspettati colpi di scena, ma nel weekend si replica, sempre a Jerez per il Gran Premio di Andalusia, seconda tapp ...

Dopo una settimana dal GP di Spagna, ritorna il motomondiale con il GP d’Andalusia, i cui orari TV trovate qui sotto. Tanti i temi che accompagnano questo secondo GP per la MotoGP (il terzo per le alt ...MotoGP Gp Jerez – La stagione è ufficialmente iniziata a Jerez e già ci sono i primi inaspettati colpi di scena, ma nel weekend si replica, sempre a Jerez per il Gran Premio di Andalusia, seconda tapp ...