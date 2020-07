Governo, verso richiesta di scostamento di Bilancio da 25 miliardi: fondi per cassa integrazione, rientro a scuola e tagli alle tasse (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lo scostamento di Bilancio che il Governo chiederà alle Camere sarà di circa 25 miliardi. A rivelarlo sono state alcune fonti di maggioranza mentre, intorno alle 22 era in corso a Palazzo Chigi il vertice dei capidelegazione e dei responsabili economici di Pd, M5s, Iv e Leu con il premier Giuseppe Conte. La richiesta di nuovo deficit, che sarà ufficializzata nel consiglio dei ministri potrebbe quindi salire da 20 a 25 miliardi. Buona parte dei fondi sarà destinato alla cassa integrazione Covid, agli enti locali e agli incentivi alle imprese per le assunzioni. Dopo il voto delle Camere (previsto per il 29 luglio) sullo scostamento di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Governo verso Il Governo verso uno scostamento di bilancio di 25 miliardi Agenzia ANSA Governo, verso richiesta di scostamento di Bilancio da 25 miliardi: fondi per cassa integrazione, rientro a scuola e tagli alle tasse

Lo scostamento di bilancio che il governo chiederà alle Camere sarà di circa 25 miliardi. A rivelarlo sono state alcune fonti di maggioranza mentre, intorno alle 22 era in corso a Palazzo Chigi il ...

