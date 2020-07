Governo ultime notizie: Recovery Fund, i punti chiave dell’accordo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Governo ultime notizie: Recovery Fund, i punti chiave dell’accordo Governo ultime notizie: i punti chiave dell’accordo definitivo raggiunto in merito al Recovery Fund. Una giornata storica per l’Europa, l’ha definita il presidente francese Emmanuel Macron, dopo l’annuncio del Deal lanciato pubblicamente dal Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel, il quale dopo aver proclamato che l’Europa è forte e soprattutto unita, ha tenuto a precisare che è stato un “negoziato difficile in tempi molto difficili per tutti gli europei”, ma che alla fine ha portato a “un accordo sulla ripresa ... Leggi su termometropolitico

La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern il 23 luglio ha detto di aver rimosso il ministro dell’Immigrazione del suo governo Iain Lees-Galloway per aver avuto una relazione con un membro del suo ...

Oggi il premier Conte riferisce alla Camera e al Senato sul Recovery Fund

Duecentonove miliardi. E la "responsabilità" di "far ripartire il Paese con forza, cambiarne il volto". Dopo una maratona negoziale lunga cinque giorni e una ultima lunga notte di scontri e trattative ...

