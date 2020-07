Gotti: “Ogni gara ha una sua storia. Siamo in emergenza in un campionato anomalo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv alla vigilia della gara contro la Juventus: “Ospitiamo la prima della classe, una squadra che tutti conoscono benissimo e che sta vincendo tantissimo in Serie A. Però sappiamo che ogni partita ha una sua storia, quindi non vuol dire che, poiché nelle gare precedenti ci sono state certe risposte, automaticamente le cose succedono”. L’allenatore dei friulani indica la strada: “Dobbiamo essere bravi a ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e tattico. Dobbiamo ricostruire i presupposti per fare una prestazione all’altezza che è quello che stiamo cercando di fare. Però lo stiamo facendo in una situazione di piccola, grande emergenza, con un numero di giocatori molto ... Leggi su alfredopedulla

