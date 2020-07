Golfo Aranci sbarca a Milano con una maxi campagna pubblicitaria (Di mercoledì 22 luglio 2020) , Visited 45 times, 48 visits today, Notizie Simili: Cronache dal coronavirus e il senso per ognuno di… Il mare e le immersioni in Gallura alla Fiera… Ad Arzachena nasce una nuova organizzazione per… ... Leggi su galluraoggi

gpcirronis : «Un comitato spontaneo di cittadini fortemente preoccupati dalla gestione di un tema cruciale per lo sviluppo local… - cagliaripad : Golfo Aranci, un sit-in per dire No alla nascita di un allevamento di cozze e ostriche ai ‘Baracconi’ - Albergodiffuso : RT @SardegnaG: Auto parcheggiate sulle dune, barche in transito in zone vietate a tutela integrale, rifiuti abbandonati, tutte le infrazion… - miki78domus : Ieri escludevo la Sardegna come meta, oggi mia cognata mi ha detto che le hanno posticipato la partenza alle 00.00… - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Auto parcheggiate sulle dune, barche in transito in zone vietate a tutela integrale, rifiuti abbandonati, tutte le infrazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci Golfo Aranci, una campagna pubblicitaria a Milano Gallura Oggi Sicurezza in mare, scattano multe pesanti

GOLFO ARANCI. Una lunga fila di macchine parcheggiate sulle dune e sulle spiagge all’interno del Parco della Maddalena: tutte multate, in modo pesante (206 euro per ogni auto). Sanzionate (con verbali ...

Golfo Aranci, un sit-in per dire No alla nascita di un allevamento di cozze e ostriche ai ‘Baracconi’

“Siamo fortemente preoccupati dalla gestione di un tema cruciale per lo sviluppo di Golfo Aranci”. Lo scrive ‘Salviamo la costa di Golfo Aranci’, un comitato spontaneo di cittadini che dicono no alla ...

GOLFO ARANCI. Una lunga fila di macchine parcheggiate sulle dune e sulle spiagge all’interno del Parco della Maddalena: tutte multate, in modo pesante (206 euro per ogni auto). Sanzionate (con verbali ...“Siamo fortemente preoccupati dalla gestione di un tema cruciale per lo sviluppo di Golfo Aranci”. Lo scrive ‘Salviamo la costa di Golfo Aranci’, un comitato spontaneo di cittadini che dicono no alla ...