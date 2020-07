Golf – Betfred British Masters: splendida partenza di Paratore, l’azzurro è secondo alle spalle di Law (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ottima partenza di Renato Paratore, secondo con 65 (-6) colpi dopo il giro iniziale del Betfred British Masters, primo di una serie di sei tornei denominati “UK Swing”, quattro programmati in Inghilterra e due in Galles, tutti a porte chiuse, con cui è ripartito l’European Tour, interrotto per la pandemia a marzo e dopo l’antefatto a metà luglio di due eventi in Austria organizzati insieme al Challenge Tour. Sul percorso del Close House GC (par 71), a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, Paratore è alla pari con gli inglesi Oliver Fisher e Garrick Porteous e il trio rende un colpo al leader, lo scozzese David Law (64, -7). Quest’ultimo, 29enne di Aberdeen con un titolo sul ... Leggi su sportfair

