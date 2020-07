Glifosato salvato dal Senato: ok a mozioni a favore e contro il divieto. Cattaneo: “Valutiamolo scientificamente”. Isde: “Tenta di riabilitarlo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Senato sceglie di non decidere e salva (per ora) il Glifosato. A Palazzo Madama, infatti, sono state votate e approvate quattro mozioni sull’erbicida. Solo che due puntavano all’eliminazione (primi firmatari, rispettivamente, Saverio De Bonis del Gruppo Misto e Sandra Lonardo di Fi) e le altre, firmate dalla farmacologa e biologa dell’Università Statale di Milano, Elena Cattaneo (Per le Autonomie) e da Rosellina Sbrana (Lega-Salvini Premier) al mantenimento dell’erbicida. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha espresso parere favorevole sulle mozioni dei Senatori De Bonis e Cattaneo (la prima sostenuta anche da Loredana De Petris di LeU, la seconda dalla presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia ... Leggi su ilfattoquotidiano

