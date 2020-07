Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La Lega resta il primo partito del paese e recupera qualche voto. Crescono comunque tutti i partiti principali.L'ultimo sondaggio è di:Termometro Politico del 21 luglioLega - 27,8% (+0,2% rispetto al 13 luglio)Pd - 20,7% (+0,3%)M5S - 14,9% (+0,5%)FdI - 14,4% (+0,5%)FI - 5,5% (-0,2%)Italia Viva - 2,8% (-0,4%)Tecnè per Agenzia Dire del 19 luglioLega - 24,9% (-0,4% rispetto al 12 luglio)Pd - 20,2% (-0,2%)M5S - 15% (+0,3%)FdI - 16% (+0,2%)FI - 8,3% (+0,1%)Italia Viva - 2,7 (-0,2%)SWG per La7 del 20 luglio 2020:Lega - 26,5% (+0,2% rispetto al 13 luglio)Pd - 19,3 (-0,3%)M5S - 15,6% (+0,3%)FdI - 14,2% (-0,3%)FI - 6% ... Leggi su panorama

La salvezza è in tasca, il sogno è a pochi passi. Con sei punti nelle ultime tre gare i nerazzurri staccheranno il pass per gli spareggi. E poi se la giocheranno a viso aperto". Una parte di questo ...

Era già ampiamente da tempo la sua annata più prolifica in carriera in Serie A: il suo precedente primato erano le 16 marcature a Empoli, peraltro primo e unico campionato giocato per intero e da tito ...

