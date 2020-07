Gli Stati Uniti ordinano la chiusura del consolato cinese a Houston (Di mercoledì 22 luglio 2020) Continuano gli attriti fra Usa e Cina. Gli Stati Uniti, tramite la portavoce del Dipartimento di Stato Morgan Ortagus , hanno ordinato la chiusura del consolato cinese a Houston . La scelta è stata ... Leggi su tgcom24.mediaset

OfficialASRoma : Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell'#ASRoma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfo… - TeresaBellanova : Con la firma sul #RecoveryFund gli Stati dell'Unione firmano un accordo storico. Oggi le ragioni dell'unità, di un'… - agorarai : 'Oggi i soldi per la sanità li abbiamo. Il Mes va tolto dal tavolo. Se è vero che gli altri Stati potranno verifica… - harsvnflower28 : RT @sunsshinelou: ci pensate se Liam non si fosse presentato una seconda volta a xfactor gli one direction non ci sarebbero mai stati - fabiocrivel : RT @RadioRadioWeb: '«Queste riduzioni di contribuzioni saranno finanziate da tutti gli Stati membri secondo il loro PIL», quindi attenzione… -