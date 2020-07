Gli Stati Uniti intimano alla Cina Di chiudere il consolato a Houston (Di mercoledì 22 luglio 2020) PECHINO – Gli Stati Uniti intimano alla Cina Di chiudere il suo consolato a Houston, in Texas. Una mossa descritta come una “provocazione” da Pechino. “La Cina condanna fermamente questa azione scandalosa e ingiustificata”, ha detto ai giornalisti il portavoce della diplomazia cinese Wang Wenbin, minacciando “ritorsioni” contro Washington. “È una provocazione unilaterale e mina le relazioni bilaterali”, ha detto Wang. Si tratta di “una grave violazione delle leggi internazionali, delle norme alla base delle relazioni internazionali e delle misure relative ai trattati consolati Cina-Usa, ed è un tentativo deliberato di ... Leggi su databaseitalia

