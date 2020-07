Giuntoli: “Nessuna novità di rilievo sul mercato, stiamo valutando tanti profili” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ai microfoni di Dazn, poco prima di Parma-Napoli, ha parlato il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Ha espresso il suo parere su Gattuso. “Sta facendo molto bene. Sapevamo delle potenzialità della squadra, sapevamo che non aveva fatto tutto quello che poteva fare, ed eravamo convinti potesse svoltare con Gattuso”. Sulla gestione umana della rosa da parte del tecnico: “Ha grandi capacità, è un grande allenatore, che sta bruciando le tappe da allenatore, è stato un grande calciatore, ha un grande futuro”. Sul mercato: “In questo momento non ci sono novità di rilievo, stiamo valutando tanti profili”. L'articolo Giuntoli: “Nessuna novità di rilievo sul ... Leggi su ilnapolista

napolista : Giuntoli: “Nessuna novità di rilievo sul mercato, stiamo valutando tanti profili” A Dazn: “Gattuso sta facendo molt… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Giuntoli a DAZN: 'Novità per #Osimhen e le parole del presidente dell'Istanbul Basaksehir su Cengiz #Under della Roma? In… - Spazio_Napoli : - claudioruss : Giuntoli a DAZN: 'Novità per #Osimhen e le parole del presidente dell'Istanbul Basaksehir su Cengiz #Under della Ro… - LuigiLiccardo6 : RT @Spazio_Napoli: -