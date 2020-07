Giugliano, giardiniere pota il prato e accusa forte mal di testa: si accascia a terra e muore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giugliano. Stava potando il prato quando si è sentito male ed è stramazzato al suolo. E’ successo stamattina, in via Santa Rita da Cascia, a Giugliano. A perdere la vita un giardiniere impegnato nella potatura dell’erba in un parco privato. Giugliano, giardiniere si accascia a terra e muore Stando alle prime informazioni apprese, l’uomo avrebbe … L'articolo Giugliano, giardiniere pota il prato e accusa forte mal di testa: si accascia a terra e muore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

