Giudice sportivo, una giornata a Gasperini dopo la lite con Sinisa

Il tecnico atalantino è stato fermato dal giudice sportivo per “aver, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”.

Il giudice sportivo punisce Gasperini: una giornata di squalifica

Una giornata anche ai milanisti Hernandez e Bennacer, diffidati e ammoniti contro il Sassuolo. Stop di un turno anche per Bourabia Arriva puntuale, all'indomani dell'espulsione contro Bologna, la ...

