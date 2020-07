Giudice sportivo, un turno di stop per Gasperini: salterà il Milan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Giudice sportivo ha fermato per una giornata il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Come riportato in un comunicato ufficiale, l’allenatore degli orobici è stato punito per “aver, al 35° del primo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, contestato con veemenza la decisione del Direttore di gara”. Salteranno un turno anche Mehdi Bourabia (Sassuolo), Ismael Bennacer e Theo Hernandez, entrambi del Milan. Foto: Gasperini Twitter ufficiale Atalanta L'articolo Giudice sportivo, un turno di stop per Gasperini: salterà il Milan proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

