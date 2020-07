Giudice sportivo, tre fermati per un turno: Bourabia salta il Napoli (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono tre i giocatori squalificati dopo i due anticipi di Serie A giocati ieri a Reggio Emilia e Bergamo: un turno di stop per l'unico espulso, Mehdi Bourabia (salterà il Napoli), allontanato al termine del primo tempo della sfida ... Leggi su tuttonapoli

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stato squalificato per una giornata dal Giudice sportivo dopo aver rimediato l'espulsione nel corso della gara di ieri sera contro il Bologna. "Per av ...Tre i giocatori squalificati dopo i due anticipi di Serie A a cui va aggiunta la sanzione per il tecnico dell’Atalanta Gasperini Il giorno dopo le sfide vinte da Atalanta e Milan rispettivamente su ...