Giudice Sportivo, arriva il verdetto per Gasperini: venerdì c’è il Milan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giudice Sportivo, sanzionato Gasperini per l’espulsione rimediata contro il Bologna, il tecnico salterà la gara con il Milan di venerdì Giudice Sportivo, sanzionato Gasperini per l’espulsione rimediata contro il Bologna, il tecnico salterà la gara con il Milan di venerdì. TRA INFORTUNI E SQUALIFICHE- Come riporta Repubblica, la sfida tra il Milan ed Atalanta, perde diversi protagonisti tra infortuni e squalifiche. Il Giudice Sportivo ha sanzionato con una giornata il tecnico Gasperini, espulso contro il Bologna a seguito di una lite con Mihajlovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

