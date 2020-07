Giorgio Manetti contro Sirius: "Meglio che torni a fare il marinaio" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giorgio Manetti, ex protagonista del trono over di 'Uomini e Donne' e storico fidanzato di Gemma Galgani, ospite di Francesco Fredella sulle frequenze di Rtl 102.5 ha commentato, per la prima volta, le voci di possibile crisi tra la dama torinese e Sirius :Giorgio Manetti contro Sirius: "Meglio che torni a fare il marinaio" 22 luglio 2020 15:48. Leggi su blogo

zazoomblog : U&D Gemma Galgani e l’addio a Sirius: l’ex fidanzato Giorgio Manetti dice la sua - #U&D #Gemma… - infoitcultura : Trono Over, Gemma e Nicola in crisi: parla Giorgio Manetti, cosa pensa - infoitcultura : Gemma Galgani e Sirius in crisi, Giorgio Manetti sbotta: “Improponibile” - blogtivvu : Giorgio Manetti sbotta: “Sirius torna a fare il marinaio”! ???? ???????? L'ex cavaliere critica il percorso di Gemma… - blogtivvu : Giorgio Manetti sbotta: “Sirius? Torna a fare il marinaio”, critiche alla ex Gemma Galgani -