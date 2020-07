Giorgia Meloni odia le marchette e i bonus ma voleva regalare 1000 euro a tutti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Giorgia Meloni ha delle idee, ma se non vi piacciono ne ha delle altre. Dopo aver rimarcato ieri per un’altra volta la sua distanza da Matteo Salvini con il riconoscimento dell’onore delle armi a Giuseppe Conte sul Recovery Fund, oggi rilascia un’intervista al Messaggero per dire come spenderebbe i soldi e l’inizio della risposta è tutto un programma: Come spenderebbe i soldi? «La stagione delle marchette, dei bonus e dei provvedimenti assistenziali modello reddito di cittadinanza va archiviata definitivamente. Perseverare su quella strada vorrebbe dire dare ragione ai Rutte di turno. Serve un forte rilancio degli investimenti pubblici virtuosi, per costruire infrastrutture materiali (autostrade, alta velocità ferroviaria) e digitali (banda larga su tutto il ... Leggi su nextquotidiano

