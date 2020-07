Giorgia Meloni, l’assistenzialismo va bene solo quando a proporlo è lei (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’importante è il consenso. Se non piacciono alcune idee di Giorgia Meloni, lei le cambia. Non è un problema. Se ieri si poteva ritenere soddisfatta dell’accordo raggiunto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per i Recovery Fund, distanziandosi quindi dalla posizione presa da Matteo Salvini, oggi è tornata sui suoi passi e ha spiegato come lei spenderebbe i soldi in arrivo dall’Unione europea. E lo ha fatto con una critica diretta al governo. >>Leggi anche: Recovery Fund Italia, come verranno investiti i fondi in arrivo dall’Europa Giorgia Meloni: “La stagione delle marchette, dei bonus e due provvedimenti assistenziali va archiviata” “La stagione delle marchette, dei bonus e dei provvedimenti assistenziali modello reddito di cittadinanza ... Leggi su urbanpost

Peppe_Branca : Ora i politici sono anche diventati parolieri e critici musicali. Giorgia Meloni in giuria a Sanremo. #John Lennon - mittdolcino : @VNotKind vedi qui work in progress, ma almeno bisogna piantare i paletti - alexfoti : RT @fanpage: Giorgia Meloni contro #Imagine di John Lennon: 'Dice che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni, è l'inno dell… - e_danise : RT @HANIA654: @gustinicchi Davvero deludente Giorgia , le sue parole l'hanno messa a nudo....anchevlz Meloni è passata in modalità 'NWO'...… - Ecatetriformis : RT @umanesimo: 'Io credo nell'indentità, senza di essa siamo solo consumatori tutti uguali delle multinazionali'. - Giorgia Meloni https:/… -