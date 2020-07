Giorgia Meloni contro Imagine di John Lennon. "Bellissima se uno non capisse l'inglese" (Di mercoledì 22 luglio 2020) La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, durante un intervento a In Onda - incalzata da Luca Telese e David Parenzo - ha "bocciato" uno dei brani più celebri del mondo: Imagine di John Lennon . Leggi su quotidiano

mrjones1981 : Sogno una rubrica musicale di Giorgia Meloni intitolata 'Sympathy for the Devil' - giusto per capire da che parte s… - LuigiIvanV : RT @Gianmar26145917: #RecoveryFund, #Borghi: “Perché stiamo festeggiando una #Caporetto?” È quello che ho scritto anch'io ieri a #Giuseppi… - arwen0506 : RT @Gianmar26145917: #RecoveryFund, #Borghi: “Perché stiamo festeggiando una #Caporetto?” È quello che ho scritto anch'io ieri a #Giuseppi… - alessandrograpp : RT @Gianmar26145917: #RecoveryFund, #Borghi: “Perché stiamo festeggiando una #Caporetto?” È quello che ho scritto anch'io ieri a #Giuseppi… - E__Io__Pago : RT @ilruttosovrano: Giorgia #Meloni dice che l'accordo sul #RecoveryFund non è abbastanza, bisognava invadere l'Olanda. -