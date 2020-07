Gianni Sperti alla conquista, l’ex ballerino cerca moglie al di fuori del dating show di Maria De Filippi? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianni Sperti in vacanza in attesa di tornare a Uomini e Donne Da oltre un mese il dating show Uomini e Donne è in pausa estiva, di conseguenza tutti i loro protagonisti sono in vacanza in attesa di tornare a settembre. Tra questi anche Gianni Sperti che, insieme alla collega Tina Cipollari sono il pilastro del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Anche se da separati, i due opinionisti hanno deciso di trascorrere l’estate 2020 all’insegna del relax e soprattutto rimanendo in Italia. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta mettendo in ginocchio molti Paesi del mondo, quindi sarebbe molto rischioso recarsi all’estero. E se la vamp frusinate si trova in Costa Smeralda, l’ex ... Leggi su kontrokultura

fiocinaa : @marifcinter @_enz29 Ma perchè c’è Gianni Sperti a destra? - icathemermaid : Io in questa storia tra Sirius e Gemma voglio le chat come una Gianni Sperti qualunque e una puntata speciale di Uo… - mounds_shame : Ho appena visto un giovanissimo Kledi e un Gianni Sperti con dei capelli improbabili in una replicona di… - _princess_noia_ : Kledi poteva finirti peggio, poteva ordinarti di fare una capriola in stile Gianni Sperti #cambiomoglie - erniaismydaddy : RT @Zitacida: Lorenzo al posto di Gianni Sperti per piacere #TemptationIsland -