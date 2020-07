Gianluca Grignani, “finito il suo matrimonio. Ed è solo anche nella lavorazione del suo nuovo album” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio, si sarebbero lasciati. A lasciare il cantautore sarebbe stata la moglie. I due hanno quattro figli e si sono sposati nel 2003. Molte le canzoni che Grignani le ha dedicato e molte le volte in cui lei gli è stata vicina, in momenti difficili. Intanto il cantautore sta lavorando a un triplo album con 60 canzoni. Visto il momento che vive l’industria discografica, stando a indiscrezioni, Grignani sarebbe stato lasciato solo in questo progetto. “Le spese saranno a carico suo e di volta in volta la major si riserverà la libertà di sostenerlo o meno. E così è costretto a fondare la Falco a metà, l’etichetta personale creata appositamente per concludere il progetto” si legge in un articolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

