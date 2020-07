Giallo a Bratislava: trovato morto l’imprenditore . La figlia “qualcuno lo seguiva” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È stato trovato morto l’imprenditore Loris Colusso, il 67enne di San Michele al Tagliamento scomparso a Bratislava sei giorni fa. La sua auto è stata ritrovata alla periferia della città con il suo cellulare dentro. La conferma è arrivata dalla figlia Selena:”È stato trovato il corpo di papà”. L’imprenditore conosceva molto bene la Slovacchia, lavorava … L'articolo Giallo a Bratislava: trovato morto l’imprenditore . La figlia “qualcuno lo seguiva” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Scomparso da giorni, il suo corpo trovato nel Danubio: ecco chi è l'mprenditore friulano morto in Slovacchia

Loris Colusso, originario di Latisana, era non dava più notizie di sé da qualche giorno. Il giallo delle mail inviate agli amici Hanno avuto purtroppo un esito tragico le ricerche di Loris Colusso. L’ ...

