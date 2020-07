George Lucas rimpiazzerà Kathleen Kennedy alla presidenza di Lucasfilm? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Svolta alla presidenza di Lucasfilm? Secondo le anticipazioni di uno YouTuber, George Lucas starebbe pensando di tornare al timone del franchise che lui ha creato; rumor o realtà? Il rumor lanciato da uno TouTuber impazza in rete: secondo la fonte George Lucas rimpiazzerà Kathleen Kennedy alla presidenza di Lucasfilm dopo la conclusione della nuova trilogia. Ad annunciare il possibile cambio al vertice è lo YouTuber Overlord Doomcock il quale mette le mani avanti specificando che "come tutti i rumor originati all'interno di Disney e/o Lucasfilm, non posso confermare ciò che vi sto riferendo. Così è necessario che lo prendiate ... Leggi su movieplayer

Svolta alla presidenza di Lucasfilm? Secondo le anticipazioni di uno YouTuber, George Lucas starebbe pensando di tornare al timone del franchise che lui ha creato; rumor o realtà? Il rumor ...

