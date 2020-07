Genea Consorzio e Confcooperative: intesa su Superbonus energetico e riduzione del rischio sismico (Di mercoledì 22 luglio 2020) In occasione della conversione in legge del Decreto Rilancio, avvenuta il 16 luglio scorso, si consolida l’intesa tra Genea Consorzio Stabile società di servizi energetici, l’Unione Regionale Campania Confcooperative e Confcooperative Habitat Campania. Attraverso la convenzione già attiva dal 2018, i condomini aderenti a Confcoopertive Habitat potranno accedere a prezzi calmierati ai servizi energetici e tecnici offerti da Genea Consorzio, tra cui quelli relativi al Superbonus 110%. L’accordo, siglato dal presidente c.d. di Genea dottor Angelo Grimaldi con il dottor Antonio Borea in rappresentanza dell’Unione regionale Confcooperative e con l’architetto Antonio Gesummaria ... Leggi su ildenaro

