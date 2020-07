Gazzetta - Koulibaly al centro del mercato: ci pensano anche Liverpool e Psg, le ultime (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non c'è solo il Manchester City interessato a Kalidou Koulibaly. Sullo sfondo rimane Klopp, che vorrebbe il giocatore, ma al momento il Liverpool non ha stanziato cifre importanti del genere. Leggi su tuttonapoli

Non c'è solo il Manchester City interessato a Kalidou Koulibaly. Sullo sfondo rimane Klopp, che vorrebbe il giocatore, ma al momento il Liverpool non ha stanziato cifre importanti del genere. Chi inve ...Il Manchester City ha avanzato la prima offerta per Kalidou Koulibaly: 65 milioni sul piatto che non convincono De Laurentiis Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Manchester City sta avanzando i p ...