Gazidis: «Pioli è la persona giusta per il Milan» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ivan Gazidis ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli: le sue parole Ivan Gazidis ha parlato ai microfoni di Milan Tv dopo l’ufficialità del rinnovo di Stefano Pioli. Queste le sue parole. Pioli – «Il nostro obiettivo non è mai cambiato. Abbiamo speso molti mesi esplorando diverse opzioni per arrivare alla scelta della figura che meglio potesse interpretare la nostra visione di un Milan vincente con una squadra giovane, ambiziosa, rafforzata con qualche elemento di esperienza per offrire ai nostri tifosi un calcio verticale, intenso e bello. Stefano lo sta già facendo e ha dimostrato di essere la persona giusta. ... Leggi su calcionews24

acmilan : ??? 'Stefano is the right man for the job' ??? Coach Pioli's contract extension and much more in this interview with… - AntoVitiello : #Gazidis: '#Rangnick? Non ci sono impegni economici o penali per il club. Nessun accordo è stato siglato con altri… - capuanogio : La svolta intelligente del #Milan - denzluv : RT @acmilan: ??? 'Stefano is the right man for the job' ??? Coach Pioli's contract extension and much more in this interview with our CEO, I… - ackooy : RT @acmilan: ??? 'Stefano is the right man for the job' ??? Coach Pioli's contract extension and much more in this interview with our CEO, I… -