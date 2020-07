Gaza contro il piano di annessione, Fatah e Hamas insieme (Di mercoledì 22 luglio 2020) All’Iniziativa nazionale di Gaza prevista la prossima settimana parleranno anche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen (in videoconferenza) e il leader del movimento islamico Hamas Ismail Haniyeh. Lo ha riferito ieri alla stampa Salah Bardawil, portavoce di Hamas. Bardawil ha aggiunto che sono previsti interventi, sempre in videoconferenza, anche del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, del segretario della Lega araba Ahmed Aboul Gheit e del leader sudafricano Matamela Cyril Ramaphosa. Gli osservatori locali sostengono che il discorso di Abu … Continua L'articolo Gaza contro il piano di annessione, Fatah e Hamas insieme proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

All’Iniziativa nazionale di Gaza prevista la prossima settimana parleranno anche il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Abu Mazen (in videoconferenza) e il leader del movimento islamico Ham ...

Tornano le manifestazioni contro la leadership iraniana. Cittadini in strada a sfidare le repressioni, in un momento delicato in cui non si ferma la serie di strani incidenti “Non a Gaza, non in Liban ...

