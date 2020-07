Gattuso: «Se continuiamo così, andiamo a fare il solletico al Barcellona» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato della prova del Napoli nella gara contro il Parma in conferenza stampa Sconfitta con due rigorini? «L’hai detto tu, che devo dire. Io non voglio parlare degli arbitri, sbagliano come noi, credo alla buona fede, ma ho smesso 8-9 anni, non 40 anni fa, ai miei tempi quei rigori là quando te li davano. Parliamo della prova, abbiamo fatto poco, in questo momento dobbiamo pensare che se continuiamo così andiamo a fare il solletico al Barcellona» La mente è già al Barcellona? «No, la mente non può essere proiettata lì, i gol che stiamo subendo sono tanti e solo perché siamo nella metà campo loro possiamo pensare di essere tutti bravi, di saper ... Leggi su ilnapolista

PARMA - Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Parma: "Sconfitta con due rigorini? L'hai detto tu, che devo dire. Io non voglio parlare degli arbitri ...

Queste le parole di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta del Napoli per 2-1 contro ... Ultimamente stiamo arrancando e gli avversari nella nostra metà campo continuano a crearci problemi. Non ricordo ...

