Gattuso in conferenza: "Arbitri? Vorrei dire tante cose! Ma pensiamo a noi: basta cazzeggio, subiamo gol pure senza concedere tiri!" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo la sconfitta sul campo del Parma, il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha parlato della prova degli azzurri non volendosi soffermare più sull'arbitro come fatto invece su DAZN criticando duramente l'operato dell'arbitro Giu ... Leggi su tuttonapoli

MangaRobby : Gattuso in conferenza stampa: 'Pure il nostro, se non ce lo dà, non è uno scandalo. Tutti e 3 i rigori sono da rive… - napolista : #Gattuso: «Se continuiamo così andiamo a fare il solletico al #Barcellona» In conferenza polemizza ancora con l’ar… - tuttonapoli : Gattuso in conferenza: 'Arbitri? Vorrei dire tante cose! Ma pensiamo a noi: basta cazzeggio e subire gol senza subi… - TheNystic : @sscnapoli Se Gattuso non scassa tutto durante la conferenza scasso tutto io a casa ?? - EasySoccerNews : RT @EasySoccerNews: CONFERENZA GATTUSO : MI FA ARRABBIARE IL GOL SUBITO - NAPOLI UDINESE 2-1 -