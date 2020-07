Gattino incastrato in tubazione. Salvato dai Vigili del Fuoco (Di mercoledì 22 luglio 2020) Questa mattina alle ore 11.30 , la prima squadra del comando provinciale Vigili del Fuoco di Udine è intervenuto a Mortegliano (UD) per il soccorso di un Gattino incastrato all’interno di una tubazione. I VVF aiutandosi con dell’acqua insaponata sono riusciti a liberare la bestiola, bagnata ma incolume. Leggi su udine20

Salvato un gatto rimasto incastrato nel vano motore di un'auto a Monserrato. A soccorrere l'animale, in seguito a una richiesta giunta alla sala operativa 115, una squadra di vigili del fuoco.