Galliani e Candeli chiudono il roster di Brescia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Brescia- Il roster di Brescia è completo! Arrivano le conferme di Andrea Galliani e di Nicola Candeli, rispettivamente schiacciatore e centrale che rinnovano il loro contratto con il club bianco - blu ...

