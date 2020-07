Gael Garcia Bernal sarà nel nuovo film di M. Night Shyamalan (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gael Garcia Bernal prenderà parte al prossimo film del regista M. Night Shyamalan. Sul progetto non ci sono ancora notizie concrete, ma cerchiamo di capirne di più Sta circolando in queste ore la notizia che vedrebbe l’attore messicano Gael Garcia Bernal coinvolto nel nuovo progetto di M. Night Shyamalan. Il 41enne nato a Guadalajara, conosciuto per il ruolo di Ernesto Guevara ne I Diari della Motocicletta, va ad aggiungersi ad un cast già ricco, sia quantitativamente che qualitativamente. Insieme a Garcia Bernal, prenderanno parte al film Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Abbey Lee, Vicky Krieps, Aaron ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Gael Garcia Bernal sarà nel nuovo film di M. Night Shyamalan #GaelGarciaBernal #IDiariDellaMotocicletta… - sfiorata82 : RT @badtasteit: #GaelGarcíaBernal protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan - Screenweek : Anche #GaelGarcíaBernal è entrato a far parte del cast nel nuovo misterioso thriller di #MNightShyamalan… - UniMoviesBlog : L'attore #GaelGarcìaBernal è stato scelto per il ruolo da protagonista nel nuovo atteso film di #MNightShyamalan.… - badtasteit : #GaelGarcíaBernal protagonista del nuovo film di M. Night Shyamalan -