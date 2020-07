Frutta e verdura senza istamina (Di mercoledì 22 luglio 2020) In questo periodo dell’anno è normale soffrire di allergie primaverili. Ma spesso, dietro a sintomi come l’orticaria, il naso che cola, il muco in eccesso, gli starnuti e il prurito degli occhi si nasconde qualcosa di diverso, come l’intolleranza all’istamina. L’istamina si trova naturalmente nelle cellule del nostro sistema immunitario, in particolare i mastociti e i basofilie, secondo la ricerca, si tratta di un mediatore fondamentale della risposta allergica. In parole povere, l’istamina può modificare la risposta immune del nostro organismo creando dei processi infiammatori. Il consiglio degli esperti è di non abusare di Frutta e verdura ricca di istamina (soprattutto se si è già dei ... Leggi su laprimapagina

In questo periodo dell’anno è normale soffrire di allergie primaverili. Ma spesso, dietro a sintomi come l’orticaria, il naso che cola, il muco in eccesso, gli starnuti e il prurito degli occhi si nas ...

Decoro urbano, cultura e occupazione giovanile: ecco i tre nuovi patti di Monza

Decoro urbano, cultura e occupazione giovanile: sono questi i temi al centro dei tre nuovi «Patti di collaborazione» firmati oggi che coinvolgeranno complessivamente 36 cittadini nei prossimi tre anni ...

Decoro urbano, cultura e occupazione giovanile: sono questi i temi al centro dei tre nuovi «Patti di collaborazione» firmati oggi che coinvolgeranno complessivamente 36 cittadini nei prossimi tre anni ...