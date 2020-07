Frosinone, torna agli antichi splendori la tribuna dello storico stadio “Matusa” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La giunta comunale, nell’ultima seduta settimanale, ha approvato la delibera relativa a messa in sicurezza, recupero e risanamento conservativo della struttura della tribuna ricadente all’interno dell’area del Parco “Matusa”. L’amministrazione Ottaviani ha quindi contestualmente approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica redatta dall’Ufficio Pianificazione Territoriale e S.U.E, per un investimento totale di 500.000 euro. Nell’ambito della “Trasformazione e riqualificazione relativa all’Area Matusa e zone limitrofe”, risultano in corso di ultimazione i lavori relativi alla realizzazione della pavimentazione con “erborelle” nella zona centrale del manto erboso: tale pavimentazione andrà a rappresentare la figura del “Leone ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone torna Frosinone, torna agli antichi splendori la tribuna dello storico stadio “Matusa” Il Corriere della Città Il Benevento prosegue la preparazione al match di venerdì sera allo “Stirpe” di Frosinone.

Questa mattina, sul rettangolo verde del “Carmelo Imbriani”, Maggio e compagni dopo la consueta fase di riscaldamento sono stati impegnati in esercizi atletici con cambi di direzione, lavoro tattico c ...

Scherma: Cassino, Formia, Frosinone e Sora si uniscono in un Consorzio

La città di Cassino diventerà il punto nevralgico della scherma del Basso Lazio. Il progetto, coordinato dal consigliere del Comitato regionale FederScherma Lazio, Aldo Terranova, è stato lanciato all ...

