Francia: due bambini si lanciano nel vuoto per sfuggire a un incendio | VIDEO (Di mercoledì 22 luglio 2020) Due bambini si lanciano nel vuoto per scampare a un incendio VIDEO Si lanciano nel vuoto nel tentativo di fuggire a un incendio scoppiato nel loro appartamento: è quanto accaduto a due bambini, il cui salto è stato immortalato in un drammatico VIDEO. La vicenda, che ha avuto un lieto fine dal momento che entrambi i piccoli si sono salvati, è avvenuta nella giornata di martedì 21 luglio a Grenoble, in Francia, nel quartiere Villeneuve. Secondo quanto ricostruito dai media locali, i piccoli erano soli in casa al momento dell’incendio, divampato per motivi ancora da chiarire. Un testimone, il 25enne Athoumani Walid, ha dichiarato di aver sentito dei ... Leggi su tpi

Capezzone : Su @atlanticomag @marco_cesario e le chiese bruciate in Francia. Impressionanti i numeri degli atti anticristiani - cyrd74 : RT @GiuseppeSottil6: Chi brucia le #chiese in #Francia, e perché? 21 incendi in due anni! Dopo Nôtre-Dame e Saint Sulpice a Parigi, dopo S… - GiuseppeSottil6 : RT @GiuseppeSottil6: Chi brucia le #chiese in #Francia, e perché? 21 incendi in due anni! Dopo Nôtre-Dame e Saint Sulpice a Parigi, dopo S… - Daniela19633 : RT @AlessandroCere7: Due bambini di 3 e 10 anni sono saltati fuori dalla finestra per sfuggire a un incendio a Grenoble Gli abitanti del qu… - Daniele74432012 : RT @GuidoCrosetto: L’EU ha dato un segnale importante, forse storico. Non mi faccio illusioni sull’impatto anti Covid di risorse che inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia due Francia: due bambini si lanciano nel vuoto per sfuggire a un incendio | VIDEO TPI Fratellini chiusi in casa durante incendio, si buttano dal balcone

Qualcuno ha girato un video dell’accaduto, che è diventato poi virale ed è stato trasmesso in tutta Francia. Il giovane Athoumani è un vero e proprio eroe: “Ho visto i due bambini urlare. Erano alla ...

Crisanti: "Preoccupano casi Catalogna e Francia, Paesi simili a noi"

"Mi preoccupa è il fatto che in Catalogna o in Francia abbiano una situazione caratterizzata da circa 800-1.000 casi al giorno. Sono Paesi che hanno una condizione sociale e climatica molto simile all ...

Qualcuno ha girato un video dell’accaduto, che è diventato poi virale ed è stato trasmesso in tutta Francia. Il giovane Athoumani è un vero e proprio eroe: “Ho visto i due bambini urlare. Erano alla ..."Mi preoccupa è il fatto che in Catalogna o in Francia abbiano una situazione caratterizzata da circa 800-1.000 casi al giorno. Sono Paesi che hanno una condizione sociale e climatica molto simile all ...