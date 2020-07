Francesco Totti: nuova serie tv “Speravo di morì prima” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una serie sul “capitano” che probabilmente avrà come titolo “Speravo de morì prima”: sono iniziate le riprese della nuova serie originale e che racconterà gli ultimi anni di carriera di Francesco Totti Il numero 10 della Roma sarà interpretato da Pietro Castellitto, una serie di sei episodi che verrà trasmessa su Sky e che racconterà gli ultimi anni della carriera di Totti esaltando anche il suo lato ironicoArticolo completo: Francesco Totti: nuova serie tv “Speravo di morì prima” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

SkyItalia : Per uno come lui sarebbe giusto scriverlo 10 volte: sta per arrivare la serie Sky Original su Francesco Totti.… - IlContiAndrea : Il 17 settembre al via #XF2020 con Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika. Per la prima volta le fas… - CorSport : La serie tv #Sky su Francesco #Totti: cast, episodi, uscita, titolo, tutto quello che c'è da sapere ?? - RedCapes_it : Sky annuncia “Speravo de morì prima”, la serie tv originale su Francesco Totti - vlitok : RT @OoS10_: #Wallpapers Francesco Totti ?? -