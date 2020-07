Francesco Monte senza freni: “Lascio le mutande sul tavolo e la mia fidanzata…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) È tempo di grandi soddisfazioni per Francesco Monte. Dal punto di vista professionale, sì, ma anche privato. Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il ragazzo, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello, ha deciso di intraprendere una nuova strada: la musica. Con il brano dal titolo Siamo già domani, Monte ha infatti esordito come cantante, realizzando un grande sogno della sua vita. Il rapporto con la fidanzata Isabella De Candia Tra ciò che contribuisce a rendere così roseo questo periodo della vita di Francesco Monte c’è anche il suo rapporto con Isabella De Candia. I due sono ormai fidanzati da diverso tempo e, assieme alla modella, Monte ha vissuto anche il ... Leggi su velvetgossip

blogtivvu : Francesco Monte si racconta tra le pagine di Chi e svela per quale motivo litiga con la fidanzata Isabella De Candi… - gossipblogit : Francesco Monte e la fidanzata Isabella: 'Litighiamo per le mutande sul tavolo' - Alessan60037296 : Comunque ora che lo avete capito tutti volevo dirvi che Francesco Monte può risultare attraente soltanto se hai il… - adorvmine : Sotto la parola ‘fallito’ del dizionario ci troviamo Francesco Monte - DryIce23 : Ora voglio sapere se esiste qualcuno che ascolta seriamente le canzoni di Francesco Monte. -