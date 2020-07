Francesco Monte e la fidanzata Isabella: "Litighiamo per le mutande sul tavolo" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una lunga intervista quella rilasciata dall'ex gieffino ma anche ex naufrago Francesco Monte, storico volto di Uomini e Donne che proprio da quella esperienza è riuscito a intraprendere la carriera che ad oggi tutti gli riconosciamo, e che proprio questa estate ha lanciato anche il suo primo singolo, intraprendendo così la carriera da cantante.Come raccontato dal tarantino al settimanale Chi in edicola, il suo pezzo "Siamo già a domani" esprime tutta la passione per la musica che Francesco avrebbe coltivato sin da bambino: "Con la musica mi sento libero di dire tutto attraverso le parole che canto. Anche se voglio sfogare la mia rabbia verso il sistema, ora so che la posso cantare". E a chi gli rimprovera di aver già sperimentato di tutto, Francesco risponde: "Mi piacerebbe che in Italia ci ... Leggi su blogo

