Francesco Dal Poz racconta il nuovo singolo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesco Dal Poz nella musica ha trovato la sua “casa”: il cantautore di Treviso racconta il suo nuovo singolo, il suo prossimo album e non solo Scrivere un nuovo capitolo della propria vita dopo lo stop obbligato per l’emergenza Coronavirus. Nasce da questa urgenza il nuovo singolo di Francesco Dal Poz, “Cerco casa”. Venticinque anni e una… L'articolo Francesco Dal Poz racconta il nuovo singolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

KattInForma : Catholic redirect news: Santa Sofia, presidente Grecia chiede aiuto a Papa Francesco - ScrivoArte : RT @DirTecno: @Rebeka80721106 @DavLucia @SmileParty6 @sorridicncausa @Pina81770030 @AntonellaLaTor6 @sonlello @italiano705 @Sensibilia8 @on… - Consuelide : RT @PaginaVox: 'LA MAGISTRATURA ITALIANA È UN POTERE FUORI CONTROLLO.' Intervento di Luigi Amicone dal nostro Francesco Toscano (@fmtoscan… - elisadallarche : RT @CSSUdine: 'Nella solitudine dei campi di cotone' è l'installazione/labirinto creata da #MarioMartone a partire dal testo di #Koltès #Fa… - Chini_Francesco : RT @gzibordi: la BCE dal 2015 ha creato dal niente, (NON E' DEBITO) 4mila miliardi per sostenere il debito pubblico e le banche Questa sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Dal

Corriere Nazionale

Le ultime notizie sulla diffusione del Coronavirus a livello mondiale sono preoccupanti. Il contagio del Covid-19 si sta diffondendo in tutti i paesi, in tutto il mondo, anche nelle aree più remote co ...Via alla gara per la realizzazione del progetto esecutivo di riapertura del Corridoio Vasariano delle Gallerie degli Uffizi. Da oggi il bando, accessibile a tutte le imprese europee, è online: la proc ...