Francesca Cipriani ha mentito sulla cena in sospeso con Can Yaman? L’indiscrezione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Qualche settimana fa Francesca Cipriani, intervistata in radio da Francesco Fredella per RTL102.5, non aveva nascosto di esser rimasta affascinata dall’attore più in voga del momento, Can Yaman, conosciuto dietro le quinte del programma Live – Non è la D’Urso: “Mi piace Can Yaman, è molto bello anche dal vivo, è molto alto, ci siamo conosciuti dietro le quinte di Live, abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, siamo stati un’oretta a parlare”. La showgirl ha anche aggiunto che i due avrebbero concordato di vedersi soli soletti, ma li avrebbe fermati il Covid-19: “Eravamo rimasti che ci dovevamo rivedere, ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò imparare la ricetta delle polpette turche. Devo chiedere ... Leggi su isaechia

