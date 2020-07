FOTO | Roma, presentata la nuova maglia Nike 2020/2021: indizio di mercato dai testimonial? (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Roma ha presentato la nuova maglia per la prossima stagione. Il club giallorosso pensa al futuro e a presentare la maglia ci sono i due nuovi simboli della Roma: Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini. E' un indizio di mercato? Per la stagione 2020-21 gli iconici colori dell’AS Roma sono stati reinterpretati per creare un kit unico e inconfondibilmente giallorosso.Nel 2020 ricorre il 40° anniversario del successo dell’AS Roma nella Coppa Italia del 1979-80, che giunse al termine di un biennio... Leggi su 90min

SkySport : Nuove maglie, la Roma rispolvera il 'ghiacciolo' di 40 anni fa. FOTO - virginiaraggi : I nostri cantieri per ampliare la rete ciclabile di Roma proseguono senza sosta. Quello che vedete in foto è il can… - gigifabbri : RT @forzaroma: #Zaniolo: 'È come quando ti innamori e ti piace farti vedere in giro con lei. Amo questa maglia' ?? - CalcioWeb : #Roma, messaggi distensivi da #Zaniolo: “Amo davvero questa maglia” [FOTO] - - infoitsport : As Roma e Nike presentano la divisa home per il 2020-21. Pellegrini: 'Sarà speciale indossare una maglia così' (FOT… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Roma FOTO e VIDEO - Roma Femminile: allenamento a Ostia LAROMA24 Probabili formazioni Spal Roma/ Quote, Carles Perez potrebbe trovare spazio (Serie A)

Probabili formazioni Spal Roma: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata della Serie A, squadre in campo al Paolo Mazza. Probabili formaz ...

Roma presentata la nuova maglia 2020-2021, la indossa Zaniolo

Ma proprio la presentazione della nuova maglia sembra riavvicinarlo alla Roma. Su Instagram ha postato una foto e pubblicato una stories in cui ha scritto: “È come quando ti innamori, ci stai bene ...

Probabili formazioni Spal Roma: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita che rientra nella 35^ giornata della Serie A, squadre in campo al Paolo Mazza. Probabili formaz ...Ma proprio la presentazione della nuova maglia sembra riavvicinarlo alla Roma. Su Instagram ha postato una foto e pubblicato una stories in cui ha scritto: “È come quando ti innamori, ci stai bene ...