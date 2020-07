“Foto dei piedini 10 euro, sexchat in cui faccio da schiava 30”: il “listino prezzi” della pedofilia online (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sgominata rete online di pedofili in tutta Italia: previsto un listino prezzi Un vero e proprio “tariffario”, con prezzi diversi a seconda della prestazione richiesta. Video, foto e chat sessualmente espliciti, tutti con protagoniste delle minorenni. Il materiale pedopornografico veniva diffuso a pagamento attraverso una nota piattaforma di messaggistica online. È stata sgominata una rete di pedofili che scambiava in tutta Italia questo materiale, grazie al lavoro d’indagine della Polizia Postale. L’operazione, chiamata “Pay to see”, che ha coinvolto 100 investigatori del Centro Nazionale di protezione dei minori del Servizio Polizia Postale di Roma, Bari e Foggia, ha portato alla perquisizione personale e informatica e al sequestro di materiale in 12 regioni e 17 province. In ... Leggi su tpi

