Fortissimo terremoto al largo dell’Alaska: allarme tsunami [DATI, MAPPE e DETTAGLI] (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una fortissima scossa di terremoto magnitudo 7.8 è stata registrata alle 06:12 UTC dall’Istituto Geofisico statunitense USGS al largo della penisola di Alaska, nel sudovest dello Stato USA. L’evento ha avuto epicentro a 98 km sud-sudest da Perryville (Alaska), ed ipocentro a circa 10 km di profondità. Lo US tsunami Warning System ha diramato un’allerta. La penisola di Alaska si estende per 800 km e continua attraverso le Isole Aleutine: come queste ultime, la penisola di Alaska è parte di una grande catena di vulcani attivi che corre lungo tutta la sua lunghezza.L'articolo Fortissimo terremoto al largo dell’Alaska: allarme tsunami DATI, MAPPE e DETTAGLI ... Leggi su meteoweb.eu

