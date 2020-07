Formula Uno, verso il Gp del Mugello. Incontro Nardella-Binotto a Maranello (Di mercoledì 22 luglio 2020) Maranello, Modena,, 22 luglio 2020 - Incontro a Maranello, Modena,, tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, l'ingegnere Mattia Binotto , team principal della Ferrari. Al centro della riunione gli ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Formula Uno Formula Uno al Mugello, ispezione della Federazione LA NAZIONE F1: nubi sul GP di Spagna, ipotesi Silverstone-tris

In Spagna c'è stata una risalita del COVID, quindi Barcellona è a rischio e prende corpo l'ipotesi di una tripletta a Silverstone nel mese di agosto. Dopo il GP-bis, la stagione di Formula 1 2020 potr ...

A Casa Ferrari incontro Nardella-Binotto per il GP del Mugello

Incontro oggi, a Maranello (Modena), tra il sindaco di Firenze Dario Nardella, il team principal della Ferrari Mattia Binotto e il suo team. Al centro della riunione gli aspetti organizzativi del GP d ...

