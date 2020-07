Formula 1, Ferrari: spunta l’ipotesi di spionaggio industriale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Circola l’ipotesi di una nuova spy story in Formula 1, con la Ferrari coinvolta e danneggiata. Domenica scorsa, nel Gran Premio d’Ungheria di Formula 1, la Ferrari ha ottenuto uno dei risultati sportivi più deludenti e allarmanti della sua storia recente. Sebastian Vettel, partito quinto davanti al suo compagno di squadra Charles Leclerc, sesto, ha concluso la gara in sesta posizione. Leclerc non è nemmeno andato a punti, finendo in undicesima posizione. Entrambi sono stati doppiati dalla Mercedes di Lewis Hamilton. La discussione riguardo alle responsabilità della grave crisi tecnica della Ferrari in questo inizio di stagione ha trovato spazio su tutti i principali giornali sportivi. Alcuni hanno indicato in Mattia Binotto, attuale team principal, il ... Leggi su bloglive

