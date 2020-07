Formazioni ufficiali Parma-Napoli: Gattuso sceglie ancora Lozano, attacco spuntato per D’Aversa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Formazioni ufficiali Parma-Napoli – Torna in campo la Serie A per la 35ª giornata dopo i due match di ieri. Al Tardini si sfidano i gialloblu di D’Aversa e gli azzurri di Gattuso. I primi provenienti dalla sconfitta interna contro la Sampdoria, i secondi dalla vittoria al San Paolo in pieno recupero contro l’Udinese. Un’ora circa all’inizio del match, queste le scelte definitive dei due tecnici per i 22 da mandare in campo. Moduli a specchio: 4-3-3. Gattuso sceglie ancora Lozano al centro, con Politano e Insigne ai lati. Per D’Aversa l’attacco è spuntato: out Gervinho e Kulusevski, ci sono Karamoh, Siligardi e Caprari ... Leggi su calcioweb.eu

Parma-Napoli è gara valevole per la giornata numero 35 del massimo campionato italiano.

