Formazioni ufficiali Manchester United-West Ham | Premier League 2019 2020

Le Formazioni ufficiali di Manchester Unted-West Ham, match valido per la trentasettesima giornata di Premier League 2019/2020. A Old Trafford i padroni di casa vogliono vincere per l'ingresso tra le prime quattro, gli ospiti cercano un punto utile per la salvezza matematica. Fischio d'inizio fissato per le ore 19 di mercoledì 22 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito le scelte dei due tecnici. Manchester United: De Gea, Fosu-Mensah, Lindelof, Maguire, Williams, Matic, Pogba, Fernandes, Greenwood, Rashford, Martial West HAM: Fabianski; Johnson, Diop, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Noble, Fornals; Antonio

