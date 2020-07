FORMAZIONI Torino Verona: Zaza Belotti contro Salcedo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Verona Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Verona, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino (3-4-1-2): Sirigu; De Silvestri, Lyanco, Nkoulou, Bremer; Verdi, Meite, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. Allenatore: Longo. HELLAS Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo. Allenatore: Juric Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

