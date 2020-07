FORMAZIONI Spal Roma: out Zaniolo, c’è Kalinic (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Spal Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Spal-Roma, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/2020. Spal: in attesa di comunicazione. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic. Allenatore: Fonseca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

